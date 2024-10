Boston sa s brankárskou oporou napokon dohodol. Zarobí cez 8 miliónov ročne

Ako obmedzený voľný hráč podpísal v nedeľu so svojím klubom osemročnú zmluvu v celkovej hodnote 66 miliónov dolárov, v priemere tak ročne zarobí 8,25 milióna dolárov. Kontrakt vyprší po sezóne 2031/2032.

Swayman ako jeden z najlepšie hodnotených brankárov profiligy žiadal v lete od klubu výrazné platové navýšenie.

Chýbal v predsezónnom kempe Bruins, keďže generálny manažér "medveďov" Don Sweeney pri jeho otvorení 18. septembra povedal, že Američan sa nezúčastní prípravy, pokiaľ nepodpíše nový kontrakt.

Ak by ho neuzavrel do 1. decembra, nemohol by v nadchádzajúcej sezóne vôbec nastúpiť.

Mal 64 miliónov dôvodov?

Sweeney verejne vyhlásil, že je z celej situácie sklamaný.

Dodal, že brankárskou jednotkou tímu v úvodnom stretnutí sezóny (v noci na stredu proti Floride) bude Fín Joonas Korpisalo, ktorého Bruins získali z Ottawy výmenou za Linusa Ullmarka.