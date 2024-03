Guentzel o výmene do Caroliny: Ja som chcel ostať v Pittsburghu

PITTSBURGH, RALEIGH. Jedným z najväčších mien, ktoré počas poslednej prestupovej uzávierky zmenili dres, bol Jake Guentzel. Dvadsaťdeväťročný Američan sa sťahoval z Pittsburghu do Caroliny.

Podľa jeho verzie príbehu však trejd nebol jeho nápad. Údajne chcel zostať v Pennsylvánii.

"Môj úmysel bol ostať. Oni si však mysleli, že bude lepšie vydať sa inou cestou. Nemal som to v rukách, nebolo to na mne," vysvetlil v rádiu 93.7 The Fan.

Guentzelovi po sezóne 2023/24 končí kontrakt. Zrejme to bol hlavný dôvod, prečo sa ho Pens rozhodli vymeniť.