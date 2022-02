Eichel sa vracia, no vyžiada si obete. Vegas budú musieť vymieňať, kto odíde?

Americký forvard bol na začiatku novembra vymenený z Buffala Sabres do Vegas Golden Knights. Opačným smerom putoval Alex Tuch, Peyton Krebs, voľba v prvom kole draftu 2022 a v treťom kole draftu 2023.

LAS VEGAS. Jack Eichel sa blíži k návratu do NHL. Od jeho posledného súťažného zápasu už uplynul takmer rok.

Golden Knights mu procedúru povolili od prvého dňa. Z Nevady chodia len dobré správy. Eichel sa zotavuje bez väčších komplikácií.

Po víkendovej prestávke, počas ktorej sa odohral víkend hviezd, by sa Eichel mohol dostať do plného tréningového vyťaženia, a to vrátane kontaktného hokeja.