Zahrá si na MS 18? Slafkovskému treba pomôcť, nie ublížiť, hovorí Feneš

BRATISLAVA. Dlhodobo pôsobí pri mládežníckych reprezentáciách Slovenska, aktuálne vedie reprezentačný výber do 18 rokov a na lavičke reprezentácie bol v pozícii trénera aj na prerušených minuloročných majstrovstvách sveta do 20 rokov.

Aký je váš celkový dojem z vystúpenia slovenských hokejistov na ZOH 2022?

Nielen výsledky, ale aj herný prejav, bol na turnaji od zápasu k zápasu lepší. Užívali si to hráči, realizačný tím a dá sa povedať, že celé Slovensko. Za odvedenú prácu je to pre ľudí zainteresovaných v slovenskom hokeji úžasná odmena.

Všetkých, ktorí k tomu nejakým spôsobom prispeli, to stálo mnoho úsilia. Osobne si tento úspech veľmi cením. Je to skvelý výsledok, ktorý nám dáva motiváciu do ďalších bojov.

Ako čo najlepšie tento úspech zužitkovať?



Myslím si, že čo sa týka marketingovej stránky, hokejový zväz to má zvládnuté na veľmi slušnej úrovni. Určite sa ešte uskutoční aj viacero akcií, ktoré tento výsledok ešte nejakým spôsobom vyzdvihnú, čo by koniec koncov mohlo osloviť k hokeju veľký počet detí.



Je to skôr otázka na ľudí, ktorí sa venujú marketingu. Vďaka zisku bronzu na zimných olympijských hrách máme výbornú štartovaciu čiaru. Musíme sa však poučiť aj z minulosti, ako sa nám podarilo resp. nepodarilo takéto úspechy využiť.



V tíme dostala výrazný priestor aj trojica vekom ešte juniorov - Kňažko, Nemec a Slafkovský. Ako hodnotíte ich vystúpenie?

Čo sa týka Samuela Kňažka, veľmi sa o ňom nerozprávalo, ale myslím si, že odohral jeden skvelý turnaj, pretože ak je obranca “neviditeľný”, znamená to, že neurobil takmer žiadnu chybu. Svoju úlohu v tíme zvládol suverénne.