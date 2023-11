Slafkovský a Nemec na MS 20? Feneš: Pre ich kluby to momentálne nie je téma

Slováci vyhrali vo vyrovnaných súbojoch

“Ukázalo sa pár zaujímavých mien, pri ktorých sa potvrdilo, že s nimi treba rátať v súvislosti so záverečnou nomináciou. Potom však máme aj skupinu hráčov, pre ktorých zatiaľ išlo len o prvé skúsenosti, no ak budú tvrdo pracovať, majú potenciál, aby sa jedného dňa objavili v drese reprezentačného áčka.”

“Každý výsledok ide do sveta. Nejdeme do turnaja len s tým, aby sme hrali pekne. Chceme dosiahnuť dobré výsledky, lebo tie chalanov motivujú a utvrdzujú, že to, čo od nich požadujeme, je správne. Som rád, že sa to potvrdilo so Švajčiarmi a s Čechmi,” povedal.

“Miňo Pišoja podal spoľahlivé výkony, mal priestor aj v presilovke, strávil dlhý čas na ľade. Zahral svoj štandard. Tomáš Pobežal sa zlepšoval od zápasu k zápasu. Po prvom dueli sa dostal do prvého útoku ako prvý center. Už len to dokazuje jeho kvalitu a perspektívu,” zhodnotil Feneš.

“Nerád ešte hovorím o nominácii. V najbližších dňoch sa intenzívne pustíme do rozhodovania. Onedlho sa začnú dlhé rokovania ohľadom niektorých mien zo zámoria a od toho sa to všetko bude odvíjať,” hovorí tréner.

Najsledovanejšia bude situácia okolo Juraja Slafkovského a Šimona Nemca. Jednotka a dvojka draftu by zo Slovenska mohli spraviť favorita na zisk cenného kovu. Hovoriť o ich účasti či neúčasti je však podľa Feneša ešte skoro.

“Na tieto otázky momentálne odpoveď nepoznáme. Najprv na ne budú musieť reagovať zástupcovia klubov. Nesmieme zabúdať, že u Juraja, ak bude jeho účasť vôbec reálna, to bude zároveň veľmi náročné. Skočiť z NHL na MS do 20 rokov znamená skok do iného hokeja. Šimon sa výborne rozbieha, takže je dosť možné, že dostane pozvánku do prvého tímu Devils.

Ak by sme sa s týmito otázkami teraz obrátili na vedenia ich klubov, dostali by sme odpoveď, že to momentálne nebudú riešiť. Samozrejme, musíme sa o to čoskoro pokúsiť. Každé takéto veľké meno bude obrovská vzpruha pre tím a ak by aj nemohli prísť, verím, že nám na diaľku budú držať palce,” uzavrel Feneš.