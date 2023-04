Žiline ani na tretí raz nevyšiel návrat do extraligy. Skalde: Som extrémne sklamaný

V roku 2021 prehrali vo finále play-off SHL so Spišskou Novou Vsou 1:4 na zápasy, vlani zdolali vo finále Martin (4:2) a potom prehrali v baráži s Liptovským Mikulášom.

"Som extrémne sklamaný. Na začiatku sezóny sme mali cieľ a ten sme nesplnili. Je mi ľúto chlapcov, lebo dali srdce a dušu do sezóny aj do tejto série. A v zápase číslo sedem to dôjde do samostatných nájazdov... Je to sklamanie pre fanúšikov aj pre celý klub. Chlapci dali do toho všetko. Žiaľ, nevyšlo to," skonštatoval žilinský kouč Jarrod Skalde.