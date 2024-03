Zvolen má už po sezóne, predzvesťou bola tesné predkolo. Javorčík: Neboli sme pripravení na play-off

ZVOLEN. Pre finalistu uplynulého ročníka hokejovej extraligy HKM Zvolen sa prebiehajúca vyraďovačka skončila už po štvrťfinále. Vypadnutiu s Michalovcami po piatich zápasoch predchádzala dramatická päťzápasová séria s Liptovským Mikulášom, ktorá podľa trénera Norberta Javorčíka ukázala, že tím "nebol pripravený na play-off." Zvolenčania nastúpili na stredajší zápas na michalovskom ľade s cieľom odvrátiť koniec sezóny. Prehrávali 1:3 na zápasy po tom, čo na domácom ľade zvládli štvrtý duel, v ktorom triumfovali 3:2.

Napokon to však bolo ich posledné víťazstvo v ročníku, keďže v piatom dueli podľahli 1:3.

"Opäť sme dostali smoliarske góly, ktoré nás v tejto sezóne prenasledujú. Nechali sme na ľade všetko. Myslím si, že po sérii s Liptovským Mikulášom sme boli dobre rozohraní. Prakticky od prvého zápasu sme v sérii s Michalovcami iba doťahovali náskok súpera a nebolo to jednoduché," uviedol obranca Dávid Mudrák. Zmeny trénerov nepomohli Zvolenčania zažili počas sezóny viacero zmien trénera. Po tom, čo z funkcií odstúpili Peter Oremus s Andrejom Kmečom a tím krátko viedol Norbert Javorčík, priviedlo vedenie klubu amerického kormidelníka Jamieho Russella.

Ani pod jeho vedením však výsledky nezodpovedali predstavám fanúšikov a zásadná zmena nenastala ani v play-off. Séria s Liptovským Mikulášom, v ktorej Zvolen potreboval na postup maximálny počet zápasov, ukázala rezervy tímu, ktoré následne využili Michalovce. Vedenie klubu siahlo počas štvrťfinále k nečakanému kroku, keď po neúspešnom vstupe do série odvolalo Russella a tím prevzal Javorčík.

"My sme hráči a vzali sme to profesionálne. Povedali sme si, že ideme hrať za trénera Javorčíka, ktorý si to vzal na plecia. Nie je totiž jednoduché vziať si taký tím, ako je Zvolen. Sme mu za to vďační. Myslím si, že bolo vidno, že sme sa v závere zlepšovali," uviedol Mudrák. Zuzin: Kabína nebola pokope Jedným z kľúčových hráčov tímu bol podobne ako v nedávnych sezónach Peter Zuzin. S 22 gólmi bol najlepší strelec tímu, celkovo si pripísal 46 kanadských bodov. Po predošlých troch sezónach si odniesol medailu, postupne bronz, zlato a striebro. "Mali sme za sebou tri fantastické sezóny. Počas tejto nám odišiel tréner, neskôr to zobral tréner Javorčík, ktorý to vzal v ťažkej situácii. Kabína nebola pokope. Prišiel nám pomôcť americký tréner, ktorý nám podľa mňa vôbec nepomohol. To bolo aj vidno na nás Slovákoch, že sme neboli vo svojej pohode. Bol to asi krok vedľa, to sa niekedy v hokeji stáva. Nikdy netrénoval v Európe, nevedel, do čoho ide. Myslím si však, že v záverečných dvoch zápasoch sezóny sme sa pod trénerom Javorčíkom dali dokopy," uviedol Zuzin, ktorý sa vyjadril aj k otázke možných zmien v kádri.

"V tejto lige je málo dobrých Slovákov a kluby si ich držia. Možno prídu nejaké malé zmeny, zrejme sa obmenia zahraniční hráči. Viacerí chalani sú odhodlaní hrať za Zvolen a vážia si to. Ja by som tento tím nechal z veľkej časti pokope, no to nie je otázka na mňa. Za seba môžem povedať, že v extralige nepotrebujem zmeniť pôsobisko. Som rád, že som doma a že môžem hrať za Zvolen. Myslím si, že stále som prínos pre tím." Po individuálnej stránke patrila sezóna 2023/2024 k najlepším v Zuzinovej kariére, no bezprostredne po štvrťfinálovom vypadnutí viac myslel na tímový neúspech VIDEO: Zostrih zápasu HK Dukla Ingema Michalovce - HKM Zvolen (5. zápas)

"Po výmene trénera nastal určitý zmätok, s hráčmi to zamávalo. Mne sezónu skomplikovala aj sezóna, že sa mi zranil "Vieďo" (útočník Marek Viedenský, pozn.). To je hráč, ktorý sa nedávno dal po troch mesiacoch dokopy a hneď hral výborne, korčuľoval a bojoval. Som na neho zvyknutý a bez neho by som už asi ani nevedel hrať. Klobúk dolu pred ním. Keď sa vrátil do zostavy, tak ma to nakoplo a vrátil som sa k svojej hre," priznal Zuzin. Javorčík: Bola to veľmi turbulentná sezóna Tréner Norbert Javorčík sa k zvolenskému tímu dostal v rozbehnutej sezóne. Po krátkej anabáze v pozícii hlavného kormidelníka zotrval pri mužstve aj po príchode Russella.

"Po mojom (prvom) nástupe zasiahla tím maródka aj nejaké odchody hráčov. Mužstvo sa postupne budovalo. Bola to veľmi turbulentná sezóna pre klub aj pre mňa. Snažil som sa z nej vziať, ale aj odovzdať čo najviac. Musím povedať, že sme neboli stopercentne pripravení na play-off. Ukázalo to aj predkolo play-off v päťzápasovej sérii s Liptovským Mikulášom. Mali sme v nej výborné výkony, ale aj slabšie. Táto séria akoby predznamenala, že sme neboli pripravení na play-off. Potvrdilo sa to aj vo štvrťfinále. Vstup do tej série jednoznačne patril Michalovciam. Ich hráči boli súdržnejší, motivovaní a silnejší v osobných súbojoch. My sme sa až počas série vyrovnali s ich hrou a našli sme nejaké okienka v ich hre a cesty, ako by sme mohli byť úspešní. Ale bolo to príliš neskoro," uviedol Javorčík. Mudrak: Spravil som maximum Prehra na ľade Michaloviec v piatom štvrťfinále by pre obrancu Dávida Mudráka nemusel byť posledný zápas v sezóne. V nej si 22 kanadskými bodmi (3+19) vytvoril osobné maximum a ročník by si rád predĺžil v najcennejšom drese.