Vážení hokejoví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní 3. kola finále TIPOS SHL medzi Prešovom a Žilinou.



HC Prešov



Východniari by radi získali nejaký bod v sérii pred vlastným publikom. Ten budú nutne potrebovať. V prípade prehry to už bude veľmi zlé. "Tartaľovci" v Žiline výsledkovo vôbec nepresvedčili. Skóre 1:13 je priam až hrozivé. Vo veľkej miere sa Prešovčanom nevyplatila otvorená partia.



DOXXbet Vlci Žilina



Žilinčania nad tým nerozmýšľajú, nahlas to nevyslovujú, aby to nezakríkli. Žilinský tím je na polovičnej ceste do extraligy. Pre obe strany bude mimoriadne dôležitý tento štvrtkový duel. Prešov môže ostať v hre o postup, vlci sa ešte viac priblížia elite.