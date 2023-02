Ščerbák a Pardavý vysvetľovali kauzu. Neurobili sme nič zlé, znie zo Slovana

KOŠICE. Zaplnená Steel Aréna explodovala radosťou v piatok večer len raz. Gól Olivera Jokeľa však rozhodcovia neuznali pre hru vysokou hokejkou. Celkom jednoznačne.

"Puk letel veľmi vysoko. Prakticky hneď som vedel, že gól platiť nebude. Aj preto som sa veľmi neradoval," vysvetlil po zápase situáciu Jokeľ.

Košičania mali ešte vyše desať minút na to, aby zápas poslali aspoň do predĺženia. To sa im však nepodarilo a Slovan Bratislava si z metropoly východu odviezol tri body po futbalovej výhre 1:0.