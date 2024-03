Pribudnú stopky ako v basketbale? Diskutuje sa o zmene formátu predĺženia v NHL

Medzi nápady, ako predĺženie zatraktívniť a urobiť ešte ofenzívnejším, patrí napríklad časomiera, ktorá by odpočítavala čas na strelu podobne ako v basketbale, či nutnosť zostať s pukom na súperovej polovici, čo by bol opäť prvok prebratý z basketbalu.

"Podľa mňa to funguje a nepotrebujeme robiť zmeny. Situácia by bola iná, keby tieto taktiky viedli k zvýšenému počtu zápasov končiacich v samostatných nájazdoch," vyhlásil pre NHL.com generálny manažér Lou Lamoriello.

A trafil klinec po hlavičke. Hlavným dôvodom zavedenia formátu troch proti trom bol malý počet gólov v predĺženiach, čo automaticky znamenalo zvýšenie počtu duelov končiacich nepopulárnymi samostatnými nájazdmi. Tento rok sa už v predĺžení skončí 70 percent takýchto stretnutí a ak by sa toto číslo do konca ročníka nemenilo, bol by to nový rekord NHL.

Okrem predĺženia budú manažéri diskutovať o posudzovaní sporných momentov videorozhodcami či o trénerských výzvach.