Je vaša manželka prísna? Gáborík, Nagy a Valábik odpovedali na otázky školákov

Len čo sa hostia usadili sa z hľadiska, v ktorom bola drvivá väčšina žiakov z hokejových tried, ozývalo mohutné: "My sme tu doma!"

Žiaci si na seba obliekli hokejové dresy a mávali vlajkami a šálmi so slovenským znakom.

KOŠICE. Átrium na ZŠ Považskej v Košiciach bolo v piatok predpoludním zaplnené do posledného miesta.

Nagy žongloval, Gáborík tancoval hip-hop

Neskôr otestovali hokejové zručnosti košického rodáka Ladislava Nagya a tanečné schopnosti Mariána Gáboríka, ktorý bude aj s manželkou účinkovať v známej televíznej tanečnej šou.

"Sme naozaj radi, že sme mohli do Košíc prísť a zodpovedať deckám ich otázky. Páčil sa nám aj program.

Bola to veľmi príjemná akcia. Dokonca som mal možnosť si zatrénovať so šikovnými tanečníčkami. Veľmi som si to užil," povedal Gáborík.

VIDEO: Marián Gáborík trénuje hip-hop so žiačkami ZŠ Považská