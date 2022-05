Návrat na Slovensko by bol pre neho krok späť: Potreboval by som vidieť víziu

Viem, že slovenský hokej je aktuálne v laufe. Sledujem najmä brankárov a vidím, že urobili obrovský progres. Patrik Rybár predviedol na olympiáde fantastický výkon. Slováci nebudú chcieť riskovať a tak je pochopiteľné, že práve on začne turnaj v pozícii jednotky. Každý tím, chce začať sebavedomo, aby sa odrazil lepšie do samotného turnaja.

Budovali sme tím, ktorý dokáže vybojovať postup späť. Pripravoval sme sa dva roky na to, že budeme hrať ofenzívny hokej, lebo sme mali hrať so súpermi, ktorí sú ďaleko slabší ako my. Zrazu sme sa ocitli v elitnej kategórii, keďže situácia, ktorá je vo svete, to takto zariadila. Prijali sme to a chceme spraviť čo najlepší výsledok.

Majú Francúzi jasnú brankársku jednotku, alebo sa budú po zápasoch striedať?

Úlohy majú jasne rozdelené. Mali sme kvalitnú prípravu. Prvé dve posty sú obsadené skúsenými brankármi a na tretiu pozíciu sme zobrali mladšieho brankára. Volá sa Quentin Papillon. Je to chlapec, ktorý má pred sebou veľkú budúcnosť. Chceli sme, aby pričuchol k brankárskemu postu na takomto veľkom medzinárodnom podujatí. Chytá najvyššiu súťaž v Nórsku.