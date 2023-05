V NHL sa to nikdy ešte nestalo. Finále konferencií sú najvyrovnanejšie v histórii

Tri predĺženia sa skončili do dvoch minút. Výnimočné bolo prvé stretnutie Caroliny a Floridy , ktoré sa skončilo až v čase 139:55, o druhej ráno tamojšieho času. Išlo o šiesty najdlhší zápas v histórii NHL.

NEW YORK. Prvýkrát v histórii play-off NHL sa stalo, že úvodné štyri zápasy vo finále konferencií sa rozhodli zakaždým až v predĺžení.

V predĺžení zvládli všetky tri zápasy v play-off – okrem dvoch so Stars vyhrali aj tretí duel úvodného kola na ľade Winnipegu (5:4 pp). Stars naopak prehrali v predĺžení štyri zápasy zo štyroch, vždy na úvod série. V úplne prvom stretnutí vyraďovačky podľahli Minnesote 2:3 a v 2. kole prehrali so Seattlom 4:5.

V nedeľu večer zariadil predĺženie Jonathan Marchessault, ktorý ťahá už šesťzápasovú bodovú šnúru. Má v nej bilanciu 6 gólov a 4 asistencie. Proti Dallasu prihrával aj na prvý gól Marka Stonea.

V predĺžení rozhodol o triumfe Knights Chandler Stephenson. "Je to môj prvý gól v predĺžení play-off. Je to špeciálne, aj keď si to ešte naplno neuvedomujem," povedal pre oficiálnu webstránku NHL.

Po ôsmich sezónach v NHL zažíva v tomto ročníku prvýkrát atmosféru play-off americký center Jack Eichel. Momentálne je najproduktívnejší hráč Vegas vo vyraďovačke, strelil šesť gólov a pridal osem asistencií. Jednu asistenciu pridal aj v noci na pondelok, keď sa podieľal na vyrovnávajúcom góle Marchessaulta.