Mešár zmenil rétoriku. Je pripravený vrátiť sa do juniorky

KITCHENER. Filipovi Mešárovi by podľa mnohých prospel ďalší rok v juniorke. Zdá sa totiž, že preňho nemajú stabilné miesto a prospešné riešenie v Lavale, teda na farme Montrealu.

No zatiaľ čo pred rokom bol z odchodu z mužského hokeja sklamaný, teraz sa na veci díva inak. Je pripravený vrátiť sa do Kitcheneru do Ontario Hockey League.

"Keď ma draftovali, povedal som si, že sa chcem dostať do prvého tímu Canadiens tak skoro, ako sa dá. Ale teraz, keď vidím, ako sa veci majú, viem, že sa musím najprv čo najviac vyvinúť a využiť tieto sezóny, aby som bol čo najlepším hráčom, keď budem mať 21 či 22 rokov," povedal pre Radio-Canada.