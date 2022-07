Najlepší obranca od čias Cháru? Zámorský expert vychválil Nemca

BRATISLAVA. Zámorský expert Scott Wheeler z magazínu The Athletic zaradil slovenských hokejistov Šimona Nemca a Juraja Slafkovského do svojho rebríčka 50 draftovaných hráčov vo veku do 23 rokov, ktorí majú najväčší potenciál presadiť sa v zámorskej NHL.

Nemec sa v jeho zozname ocitol na štvrtej pozícii a ako tretí z obrancov, Slafkovského umiestnil Wheeler až na 10. priečku a siedmu medzi útočníkmi.

Nemec hrá o triedu lepšie ako jeho rovesníci

"Len vo februári oslávil 18. narodeniny a už nazbieral 65 bodov v 112 zápasoch medzi mužmi. Za ostatné roky nemal žiaden draftovaný obranca také štatistiky. Výnimočné výkony podával v extraligovom play-off aj na MS. Hrá o triedu lepšie ako jeho rovesníci, vynikal aj v súbojoch proti hráčom NHL.