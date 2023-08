Karlsson otvorene hovorí o Stanley Cupe. Do Pittsburghu ho prišiel vyhrať

PITTSBURGH. Erik Karlsson bol nedávno vymenený do Pittsburghu Penguins . Klub San Jose Sharks vypočul jeho žiadosť ísť do konkurencieschopného mužstva.

"Bol som veľmi nadšený z príležitosti ísť niekam, kde by som mohol byť v tíme, ktorý bojuje o titul," povedal v stredu na úvodnej tlačovej konferencii. "Keď som sa dozvedel, že majú o mňa záujem, bolo to vzrušujúce. Som šťastný, že to nakoniec vyšlo."

Švédsky bek musel podľa klauzuly v zmluve súhlasiť s dohodnutým trejdom. V Pittsburghu ho chceli mať aj Crosby a Letang, ktorí o jeho výmene diskutovali s vedením.