VIDEO: Dvorský zažiaril štyrmi bodmi. Honzek a Nemec hviezdami zápasov

Bol to jeho tretí štvorbodový výkon v ročníku, v ktorom má po 26 dueloch úctyhodných 45 bodov (23+22).

NEW YORK. Slovenským juniorom v zámorí sa opäť darilo. V noci z nedele na pondelok zažiarili viacerí.

V WHL zahviezdil Samuel Honzek. Dvomi asistenciami pomohol Vancouveru k výhre 4:2 nad Kelownou a vyhlásili ho za druhú hviezdu zápasu.

Hviezdou bol ešte Libor Nemec z Green Bay, no zrejme by to radšej vymenil za víťazstvo. Jeho gól nestačil, Youngstown, v ktorého drese skóroval proti Adamovi Gajanovi Daniel Jenčko, zvíťazil 6:4.

Peter Repčík si pripísal asistenciu i gól, ktorým rozhodol o výhre Drummondvilleu 8:5 nad Quebecom.