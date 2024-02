Svetový pohár 2025 bude bez Česka. Nebudem ho pozerať, hovorí Pastrňák

"Nepotešilo ma to. Chápem, že je to narýchlo. Hrá sa už o rok, a tak zrejme nemajú veľa času, aby to urobili vo veľkom. Ale Česi tam nie sú. To znamená, že si veľa hviezd ani nezahrá, takže, ak mám byť úprimný, nebudem to ani sledovať," vyjadril sa úprimne.