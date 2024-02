Mudrák pochválil spoluhráčov, skvelých divákov aj seba za zápas s tromi bodmi

Na margo písmena "C" na svojom drese obranca Liberca podotkol: "Bola to pre mňa veľká česť aj zodpovednosť. Snažil som sa viesť mužstvo čo najlepšie."

"Mali sme trochu výkyvy, ale hrali sme ako tím, našli sme cestu k víťazstvu aj cez predĺženie. Škoda gólu v oslabení, ale to sa stáva, je to hokej," uviedol Ivan vo videu na webe hockeyslovakia.sk.

"Nechcem to zľahčovať, ale kedy to máme vyskúšať, ak nie teraz v príprave. Risk je zisk a vyšlo to," komentoval Ivan.

Tréner Craig Ramsay k rozhodnutiu hrať v predĺžení bez brankára povedal: "Hrať piati proti trom je lepšie ako štyria proti trom.

Základ bol vyhrať vhadzovanie. Ak by sa to nepodarilo, Hlavaj by sa vrátil do bránky."

VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Nemecko