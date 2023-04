Dostane sa Réway na MS? Bude to mať veľmi náročné, vraví Ramsay

Počas cesty Spišskej Novej Vsi do semifinále zaznamenal 11 (3+8) bodov v 12 stretnutiach a mnoho ľudí už špekuluje o jeho prípadnom návrate do reprezentácie na najbližších majstrovstvách sveta v hokeji .

"Najprv sme nemohli nájsť dostatok hráčov, ale teraz sme sa dostali do bodu, keď je to náročné, lebo máme veľa hráčov a ďalší by sa tiež chceli dostať do tímu.

Réwaya neodpisujem, viem o jeho návrate a o jeho hre. Budeme o ňom uvažovať, ale učiniť rozhodnutie bude náročné."

Martin Réway bol považovaný za veľký talent slovenského hokeja. Z rôznych dôvodov však svoj potenciál nenaplnil. Na svetovom šampionáte sa predstavil dvakrát. V roku 2014 a 2016. Na MS nastúpil na 14 zápasov, dokopy nazbieral len 4 asistencie.

Pod vedením trénera Craiga Ramsayho nikdy v národnom tíme nehral.