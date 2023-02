Zažil frustráciu i bolesť. Réway: Cítim sa najlepšie za posledné roky

Na sociálnej sieti nedávno napísal odkaz, že mu trvalo osem rokov, kým sa stal skutočne šťastným a slobodným z mentálnej stránky. Útočník Spišskej Novej Vsi a bývalý slovenský hokejový reprezentant MARTIN RÉWAY v otvorenom rozhovore pre Sportnet prezradil aj to, kedy prežíval najťažšie obdobie v kariére, kto mu pomohol dostať sa z neľahkej situácie, či ako sa po rokoch zmenil. Počas kariéry ste prešli viacerými slovenskými i zahraničnými klubmi. Na ktoré pôsobisko spomínate najradšej? Mal som lepšie i horšie sezóny. Po mojom úraze v roku 2016 to bolo stále ťažie a ťažšie. Na sezóny, ktoré prišli po tom, sa nedá spomínať úplne v najlepšom. Verím, že každá skúsenosť je pre človeka dôležitá a dobrá. Z každej sa dá určitým spôsobom poučiť.

Najťažšie bolo pre vás, keď ste museli vynechať celú sezónu 2016/2017? Určite áno. O mesiac skôr som podpísal zmluvu s Montrealom a potom prišli zdravotné problémy (zápas srdcového svalu, pozn.). Nebolo to ideálne. Ako sa momentálne cítite? Stále to má určitý dopad na moje zdravie a výkonnosť. Zo zdravotnej stránky sa síce cítim najlepšie za posledných šesť rokov, ale uvedomujem si, že moja kariéra sa mohla vyvinúť úplne iným smerom. Verím, že sa veci dejú z určitého dôvodu a všetko je tak, ako má byť. Každý je sám strojcom svojho osudu.

Čo sa ešte v rozhovore dozviete Kedy nastal v jeho živote zlom a čo sa po ňom v jeho kariére zmenilo?

Čo považuje za svoj najväčší úspech?

Aký vzťah má so šéfom klubu Richardom Rapáčom?

Čo robí, keď si chce od hokeja úplne oddýchnuť?

Kto vám v náročnom období najviac pomohol? Priateľka, rodina a kamaráti. Som im veľmi vďačný. Doktori mi v tom čase vraveli, že hokej na profesionálnej úrovni už hrať nebudem. Ja som stále veril tomu, že sa to dá, len je potrebné o to bojovať. Aj preto nebolo pre mňa uplynulých päť až šesť rokov úplne ideálnych z pohľadu individuálnej výkonnosti. Mám veľké šťastie, že môžem hrať hokej a robiť to, čo ma baví. Snažím sa robiť maximum pre to, aby som sa dokázal pripraviť na každú novú sezónu.

Martin Réway v drese Spišskej Novej Vsi. (Autor: TASR)

Bolo veľmi frustrujúce, že aj keď som robil v rámci tréningov to, čo som mal, nebolo vidno žiadny výsledok. Teraz sa to konečne zmenilo a to je pre mňa podstatné z mentálneho hľadiska. Museli ste výrazne zmeniť váš životný štýl - začali ste sa zdravšie stravovať a viac cvičiť? Skúšal som meniť kadečo. Nevedel som, čo presne by mi mohlo pomôcť. Mal som viacero kondičných plánov od rôznych trénerov. Až v poslednom čase som začal cítiť progres a odvtedy robím z hľadiska tréningov to, čo mi vyhovuje a môjmu telu prospieva.