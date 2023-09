McDavid a Draisaitl cielia na Stanley Cup. Chceme ho, vraví hviezda

Oilers sa po postupe do finále Západnej konferencie v roku 2022 cítili na to, že v roku 2023 môžu postupovať ešte ďalej až za vysnenou trofejou. Stopku im vystavili neskorší víťazi Stanley Cupu z Vegas.

"Cítim, že tá séria mohla dopadnúť akokoľvek. Ale fakt je, že sme prehrali," povedal nemecký forvard Leon Draisaitl, ktorého trpké vypadnutie stále škrie.

"Skrátka sme nehrali najlepšie ako vieme vo chvíľach, keď to bolo najviac potrebné. V posledných dvoch zápasoch nás prevýšili v maličkostiach. Napríklad sme sa previnili zbytočnými vylúčeniami."

Aj McDavid súhlasí, že prehru proti Vegas zavinili maličkosti. Chce si z nich vziať, čo sa dá, aby sa neúspech neopakoval a aby "olejári" priniesli do Kanady Stanley Cup po dlhých 31 rokoch.

"Staré príslovie hovorí, že musíš najprv prehrať, aby si sa naučil vyhrávať. A hoci je to bolestivé, je to pravda," tvrdí najproduktívnejší hráč poslednej základnej časti. "Väčšina víťazných tímov si čímsi takým prešla. Nie je to ľahké, ale dalo nám to už veľa cenných lekcií. Je na nás, aby sme ich využili."

So superhviezdami v zostave nemôžu Oilers pomýšľať na iné ako najvyššie méty.