Prednosť dostali veteráni. Landeskog odovzdal trofej Johnsonovi

V Johnsonovom prípade zohrala úlohu vytrvalosť a odhodlanie tímu. 34-ročný obranca, ktorý bol v roku 2006 draftovaný z prvého miesta, prišiel do Avalanche v roku 2011 v rámci výmeny Kevina Shattenkirka do St. Louis Blues. V Colorade pôsobí už viac ako 10 rokov.

Je to symbolické gesto, často sa uprednostňujú hráči, ktorí na Stanley Cup čakajú najdlhšie alebo nie sú tak viditeľní, hoci sú pre tím nepostrádateľní. Napríklad v roku 2017 Sidney Crosby vopred vedel, že chce pohár odovzdať Ronovi Hainseymu. Čakal naň 14 rokov.

TAMPA BAY. Kapitán Gabriel Landeskog preberá trofej pre najlepší tím sezóny. Zdvihne ju nad hlavu, oslavuje a potom ju odovzdá Ericovi Johnsonovi. Prečo práve on pred Nathanom MacKinnonom alebo Caleom Makarom?

"Je to ešte lepšie, ako som si predstavoval. Je to úžasné, som na chlapcov veľmi hrdý. Keď som pred 12 rokmi prišiel do Denveru, boli sme na poslednom mieste v celej NHL, čo sa po štyroch a piatich rokoch zopakovalo.

Je to len o tom, aby ste si verili a obklopili sa ľuďmi, ktorí vám tiež veria. Potom sa môžu diať zázraky."