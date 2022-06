Colorado dúfa v návrat Kadriho, dilema nastáva v bránkovisku

Ich tréner Jared Bednar informoval o tom, že Nazem Kadri a Andrew Cogliano by sa mohli počas finále Stanley Cupu vrátiť do zápasovej akcie.

"Kadri trénoval v posilňovni, robí všetko pre to, aby bol čím skôr späť," povedal kormidelník Avs.

Andrew Cogliano sa zranil po tom, ako zblokoval strelu rukou.

"Dúfame, že obaja sa vrátia do finálovej série," povedal Bednar. "Uvidíme, ako to pôjde, keď sa začnú rozohrávať."

Otáznik visí aj nad brankárskou situáciou. Jednotka Darcy Kuemper sa takisto počas play off zranil, ale tímu je už k dispozícii.

Namiesto neho zaskakoval Čech Pavel Francouz. Do série proti Edmontonu naskočil počas prvého zápasu a dochytal ju až do konca. V druhom dueli zaznamenal čisté konto a v play off ešte neprehral.