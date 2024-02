Osudy hrdinov? Jeden z nich požičal Hamšíkovi tisíce, aby mohol hrať za Slovan

BRATISLAVA. Podľa mnohých to boli najkrajšie zimné olympijské hry v dejinách. Na otvárací ceremoniál prvýkrát v histórii nastúpila aj výprava samostatného Slovenska.

Lillehammer 1994 zostane pre slovenský hokej nezabudnuteľný.

Zahraniční experti slovenský tím pred olympiádou nebrali veľmi vážne. Obľúbená bola poloironická definícia, že útok síce patrí do A kategórie majstrovstiev sveta, no obrana do béčka a brankári do céčka.