Do toho vás nič! Novinár sa pýtal na sexuálny škandál, majiteľ Blackhawks vypenil

Lazerus, reportér portálu The Athletic, chcel preto vedieť, aké kroky podnikli Blackhawks, aby sa podobné incidenty neopakovali a hráči sa mohli cítiť bezpečne. Otázka smerovala na Dannyho Wirtza, ktorý pôsobí ako výkonný riaditeľ Chicaga.

Jeho otec a majiteľ klubu Rocky Wirtz mu ale nedovolil odpovedať.

"Na túto otázku odpoviem ja, nie Danny," odsekol. "Ľudia, ktorí sa na tom podieľali, už v organizácii nepracujú. Nepozeráme sa späť na rok 2010, ale dopredu. A nebudeme hovoriť o tom, čo sa vtedy stalo."

Lazerus oponoval, že ho viac zaujíma, čo robia dnes, nie minulosť. To Wirtza staršieho rozzúrilo.

"Do toho vám nič nie je! To, čo robíme, je naša vec, nie vaša! Vy tu nepracujete. Ak by mi túto otázku položil niekto, kto pre nás pracuje, odpovedal by som mu, ale vám neodpoviem. Nebudeme hovoriť o Beachovi, chceme sa posunúť ďalej. Čo viac ešte chcete počuť?"