Litvínov ako prvý v histórii po 6 kolách nestratil ani bod, Daňo s gólom a asistenciou

PRAHA. Slovenský hokejový útočník Marko Daňo pomohol gólom a asistenciou k víťazstvu Třinca nad Hradcom Králové 4:1 v nedeľnom zápase 6. kola českej extraligy.

Obhajcovia titulu tak ukončili sériu troch prehier a posunuli sa na 6. priečku. Od vedúceho Litvínova majú odstup 9 bodov.

Líder z Litvínova je prvý tím v histórii českej extraligy, ktorý má po šiestich kolách na konte plný počet bodov.

Do streleckej listiny sa v nedeľu zapísal aj obranca Michal Ivan, no z víťazstva sa netešil, Liberec podľahol doma Kladnu 2:3 po nájazdoch. Jediný gól Brna dal Lukáš Cingel, no Kometa prehrala v Plzni 1:3.