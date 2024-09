Slovensko môže mať silnú konkurenciu. Maďari chcú hokejové MS organizovať s Českom

PRAHA. Česko a Maďarsko by sa mohli spoločne uchádzať o hokejové majstrovstvá sveta v roku 2029. Zámer uchádzať sa o organizáciu šampionátu avizoval pred niekoľkými dňami aj Slovenský zväz ľadového hokeja prostredníctvom svojho prezidenta Miroslava Šatana, záujem zvažuje podľa Šatana aj Veľká Británia. V prípade úspešnej česko-maďarskej kandidatúry by sa jedna základná skupina odohrala v Budapešti a druhá v Brne. Maďarská strana iniciovala stretnutie šéfov hokejových zväzov v Brne. Šéf českého hokeja Alois Hadamczik s prezidentkou maďarského zväzu Zsuzsannou Kolbenheyerovou navštívil prípravný zápas Komety s Olomoucom, kde celú záležitosť so spoluorganizovaním MS 2029 prerokovali.

Prezident Českého zväzu ľadového hokeja Alois Hadamczik označil túto myšlienku za "veľmi reálnu". "Výhodou je, že keď bude organizátorom znovu Česká republika, Maďarsko od nás na oplátku spoluorganizáciu neočakáva. Nejde o recipročnú dohodu. Priamo v Brne je letisko, blízko je aj to viedenské. Okrem toho to medzi Brnom a Budapešťou nie je ďaleko autom, takže všetko do seba zapadá," citoval Hadamczika klubový web Komety Brno.

"Preberali sme rôzne možnosti, najmä čo sa týka susedných štátov. Debatovala som aj s Petrom Břízom. Viem, že v Brne sa stavia nová hala, ktorá by mala byť otvorená na sezónu 2026/2027. Takže prečo nevyužiť Brno ako druhé usporiadateľské mesto svetového šampionátu? Naša aréna v Budapešti pojme vyše 17-tisíc divákov. Myslím, že by to s Brnom mohla byť dobrá kombinácia," dodala Kolbenheyerová. Šatan vraj Maďarov odmietol Slovensko ponúkne v kandidatúre rovnaké dejiská ako v rokoch 2011 a 2019 - Bratislavu a Košice. "Nemáme zatiaľ iné štadióny a o opcii s Brnom sme sa nebavili, pretože ten štadión ešte nestojí," tvrdil Šatan. Štadión v Bratislave má kapacitu niečo vyše 10-tisíc miest. Na zápasy majstrovstiev sveta 2019 sa do hľadiska zmestilo približne 9-tisíc divákov. Zvyšné miesta boli obsadené pre potreby šampionátu (sponzori, partneri, médiá, hostia).

Steel aréna v Košiciach má kapacitu 8300 miest. Počas šampionátu pred piatimi rokmi sa dostalo na zápasy ešte o tisícku menej divákov. V základnej skupine tu hrala aj slovenská reprezentácia. IIHF odporúča pre kandidátov na usporiadanie MS elitnej kategórie hlavnú halu s kapacitou aspoň 12 000 divákov a druhý štadión s kapacitou aspoň 8000 divákov. "Dve tisícky nám chýbajú," priznal generálny sekretár SZĽH Miroslav Lažo. "Ponúkneme však skúsenosti, dvakrát sme ukázali, že Slovensko vie zorganizovať turnaj na vysokej úrovni," dodal. Zdroj z prostredia Maďarského hokejového zväzu pre Sportnet nedávno uviedol, že Maďarsko malo záujem usporiadať turnaj spoločne so Slovenskom, ale vedenie SZĽH ponuku zdvorilo odmietlo s tým, že "ak to Slováci nezvládnu sami, druhú skupinu by hostilo skôr Brno než Budapešť". Hala v Brne bude o dva roky Nová aréna v Brne sa už stavia. Je najväčším strategickým projektom mesta, do hľadiska by sa malo vojsť 13-tisíc divákov a primárne bude slúžiť hokejovej Komete. Náklady na jej výstavbu odhadujú na 5,6 miliardy korún (vrátane miliardovej rezervy), čo je vyše 220 miliónov eur. Hotová by mala byť v roku 2026.