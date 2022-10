Carey Price zatiaľ kariéru nekončí. Liečim sa a potom uvidíme, odkazuje

Sám Price to nedávno naznačoval, keď tvrdil, že musí myslieť predovšetkým na svoju rodinu. Chce sa hrať so svojimi deťmi. Ak by v aktuálnom rozpoložení začal trénovať a hrať v zápasoch, hrozilo by mu zhoršenie zdravotného stavu a chronické problémy.

"Teraz sú brankári lepší ako kedykoľvek predtým. Súvisí to so spôsobom chytania. Dnešný svet je súťaživý, každý sa sem chce dostať. Zrejme nestretnete hokejistu, ktorý by neobetoval všetko, aby sa sem dostal. Toto je cena, ktorú za to platím. Ak by som mal celé toto absolvovať znovu, určite by som to urobil," uviedol.

Tridsaťpäťročný bývalý piaty výber v drafte získal v kariére zlato z olympiády, Svetového pohára i juniorských majstrovstiev sveta. Vyhral Hart Trophy, Vezina Trophy, Jennings Trophy, Ted Lindsay Award i Bill Masterton Trophy. V zbierke mu chýba Stanley Cup.

"Nevzdávam sa sna vyhrať Stanley Cup, akúkoľvek pozíciu v klube by som mal," odkazuje.

"Až sa mi nechce veriť, ako rýchlo to všetko ubehlo. Závidím mladým hráčom, ktorí prichádzajú do ligy teraz. Liga je lepšia ako kedykoľvek predtým. Majú šťastie, že sa sem mohli dostať."