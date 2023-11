Hviezdny obranca Colorada prekonal klubový rekord, MacKinnon vyrovnal zápis Šťastného

"Dopadlo to ešte mierne. Hráči tam dostali len okolo 160 minút. Musí sa to dostať až k 250, aby to začínalo byť kritické. Aj vďaka tomu je hokej taký skvelý," uviedol Paul Maurice, tréner Floridy.

Nahradil ho Daniel Vladař a pomohol tím 22 zákrokmi. Český brankár po zápase uviedol, že to bol jehp najlepší duel v sezóne: "Snažil som sa dať nášmu tímu šancu na víťazstvo, čo je môj cieľ v každom stretnutí."

Flames nemali pri absencii Markströma možnosť náhle povolať brankára z farmy a tak tesne pred duelom podpísali jednodňovú amatérsku zmluvu s Dustinom Nickelom.

Ten sledoval zápas zo striedačky. Tridsaťdvaročný Nickel chytal naposledy pred viac ako desiatimi rokmi za Mount Royal College v juniorskej hokejovej lige v Alberte.

V súčasnosti je majiteľ stavebnej firmy a spoločnosti, ktorá sa zameriava na trénovanie brankárov.

"Bolo to neskutočné. Udialo sa to veľmi rýchlo a chcel som si to čo najviac užiť. Prišlo to ako víchor, takže to bolo vzrušujúce," vyznal sa Nickel pre klubový web.