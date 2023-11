VIDEO: Rozhodca vylúčil všetkých. Tréner počítal, koľko hráčov mu vlastne zostalo

V tretej tretine vybuchli nakumulované emócie v oboch táboroch. Na provokáciu kapitána Ottawy Bradyho Tkachuka, ktorý strčil do brankára Floridy Bobrovského, zareagovali súperi a na ľade sa strhla hromadná bitka.

Po jej upokojení sa do stredu ľadu postavil rozhodca Garrett Rank a vyhlásil: "Každý hráč na ľade dostáva 10-minútový trest za nešportové správanie."

Panthers ho doviedli do víťazného konca . Zvíťazili 5:0 zásluhou presných zásahov dvojgólového Reinharta, Bennetta, Verhaeghea a Luostarinena.

"Bolo to ešte v pohode. Nakoniec to bolo len okolo 160 trestných minút. Až od 250 to začína byť kritické," žartoval po stretnutí kouč víťazného mužstva.

"Hrať s emóciami nie je zlé," myslí si Brady Tkachuk, ktorý v tomto zápase nastúpil proti bratovi Matthewovi. "Myslím si, že keď do našej hry zapojíme emócie, je ťažké nás poraziť, a ukazujeme tým, že nám záleží na tom, čo tu robíme a že hráme jeden za druhého."