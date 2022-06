Nedostali sa cez prvé kolo. Boston Bruins vyhodili hlavného trénera

"Bolo to mimoriadne ťažké rozhodnutie," uviedol Sweeney vo vyhlásení. "Počas pôsobenia v klube dosiahol pôsobivé trénerské výsledky a my si ho vážime z profesionálneho aj osobného hľadiska."

Cassidy pôsobil pri mužstve od 7. februára 2017 a tím sa dostal do play off v každej zo sezón, čo ho trénoval. Najďalej došiel do finále v roku 2019. Odvtedy sa však "medvedi" ani raz nepozreli ďalej ako do druhého kola.