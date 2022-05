Tréner Bostonu to má nahnuté. Musíme urobiť zmeny, konštatuje prezident

"Myslím si, že musíme urobiť nejaké zmeny," povedal Neely novinárom vo štvrtok. "Myslím si, že Bruce je fantastický tréner. Chcel by som jasne dodať, že priniesol tejto organizácii veľa úspechov. Mám ho rád ako trénera. Uvidíme, kam to povedie."

Hlavný kormidelník zvládol doviesť mužstvo do vyraďovacích bojov. Tam im v prvom kole vystavili stopku Carolina Hurricanes v siedmich zápasoch.

Neely ako hlavnú slabinu tímu videl presilové hry.

"Myslím si, že sú situácie, v ktorých musia hráči rozmýšľať, čo zlepšiť, a nie dookola si hovoriť, že takto to trénujeme a takto to aj budeme hrať," tvrdí.

V klube sa otvorene vraví o prestavbe. "Medvedi" nemajú voľbu v prvom kole najbližšieho draftu a ani zoznam ich talentov nie je dlhý.

"Keď vám začnú starnúť kľúčoví hráči, musíte to začať riešiť. O tom niet pochýb. Chápem, že sa nikto nechce pozerať na to, ako jeho tím prehráva, a to ani nie je naším cieľom," konštatuje Neely.

"Posledných desať-jedenásť rokov sme dokázali pravidelne vyhrávať. Lenže to vás raz dobehne. Veríme, že máme v klube dostatok perspektívnych hráčov, na ktorých sa dá začať stavať, aby sme nemuseli robiť totálnu prestavbu," uzavrel.