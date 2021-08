Pripomína Staňu aj kanadskú hviezdu. Mladý Košičan je iný, nerobí šou

„Na turnaji nemal žiadne výkyvy. Chytal vyrovnane. Nie je typ brankára, ktorý by mal dlhé zákroky, lietal by v bránkovisku alebo by robil šou. Aj ako človek je veľmi skromný a pokorný. Páči sa mi, že bol sám sebou,“ povedal pre Sportnet tréner brankárov HC Košice Dušan Strharský.

NHL? Mohlo by sa to podariť

Ešte pred tým, ako sa talentovaný brankár pripojil ku Košičanom, zdokonaľoval sa v rámci brankárskych kempov pod vedením Dušana Strharského.

Ten v ňom videl už od začiatku obrovský potenciál. S pribúdajúcimi rokmi sa mu jeho odhad iba potvrdzoval.

„Vždy som chcel vychovať slovenského brankára, ktorý by mal potenciál chytať v NHL. Je to môj sen a pri Rasťovi by sa to mohlo podariť,“ povedal Strharský.