Šéf českého hokeja prirovnal hráčov z MS k upratovačkám: Aj oni mali dostať prémie?

"Žiadna kauza nebola. Hráči majú hrať hokej a starať sa o to, aby hrali. Keby tam boli dve upratovačky v rohu, mali by tiež dostať prémie?" vyhlásil na tlačovej konferencii pred turnajom Karjala Cup.

Hadamczik odmieta, že by sa zachovali voči hocikomu nefér.

Hadamczik sľúbil každému hráčovi pred šampionátom milión korún (39 465 eur) za víťazstvo na turnaji, no už počas šampionátu svoje tvrdenie zmenil a hovoril, že peniaze sú len pre 26 hráčov na súpiske, pre trénera Radima Rulíka a generálneho manažéra tímu Petra Nedvěda.

A najmä u chlapcov, ktorým bolo podaním ruky z očí do očí sľúbené, že patria do mužstva ako každý iný,“ povedal Gudas na adresu náhradníkov Ščotky (ten potom milión dostal, pretože nastúpil vo finále), Lenca a Kovařčíka.

"Lojza im najskôr nasľuboval, že sú súčasťou tímu a potom sa tváril, že nie sú. Zväz na majstrovstvách zarobil množstvo peňazí a potom riešil zopár stoviek tisíc práve u chlapcov, ktorí si tie peniaze zaslúžili za to, čo pre ten tím urobili!

„Preto sme sa za nich spoločne postavili a nepáčilo sa nám, že nedostali odmenu ako my ostatní. Pretože oni jednoducho boli súčasť tímu.

To oni svojim prístupom určovali štandard práce. Že sa neobjavili na súpiske, nebolo nič, čo by sami mohli ovplyvniť. Ale nachystaní na to boli, ako najlepšie vedeli, dodal Gudas.

Obaja náhradníci nakoniec na naliehanie ostatných hráčov a dokonca aj Jaromíra Jágra dostali po 250-tisíc korún (9 866 eur).