Ak nám povedia, že máme hrať proti Bielorusom, tak nastúpime, vraví Ukrajinec

BRATISLAVA. Do poslednej fázy olympijskej kvalifikácie sa dostali naposledy pred ZOH 2014, ktoré sa konali v ruskom Soči.

Dvakrát im to neskôr nevyšlo a teraz si o účasť na ZOH zahrajú opäť. Ukrajinská reprezentácia by sa už na prelome augusta a septembra mohla predstaviť aj v Bratislave, kde by bola súperom Slovenska v kvalifikačnej skupine.

Ukrajinci uspeli na turnaji v poľskom Sosnovci v konkurencii Estónska, Kórejskej republiky a domáceho tímu.

"Pripravovali sme sa ako vždy, nebolo to nič špeciálne. Každý hral vo svojom tíme, stretli sme sa na zraze a odohrali sme najlepšie, ako vieme," povedal pre Sportnet ukrajinský útočník Alexander Peresunko, ktorý si oblieka dres HK Poprad.