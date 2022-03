Jágr si myslí, že Ovečkin prekoná Gretzkého rekord. Čo vraví analýza?

Tridsaťšesťročný Ovečkin má podpísanú zmluvu do roku 2026. Skončí mu teda vo veku 40 rokov. Okolo jeho mena je v poslednom čase dosť rušno, on však hokejovo nespomaľuje a v NHL stále strieľa góly.

"Povedal som to už predtým, má päťročný kontrakt, myslím si, že sa mu to podarí predtým, ako kontrakt skončí," hovoril Jágr pre web NHL.

„Ukazuje to oveľa viac ako ja,“ povedal Jágr. „Teší sa po každom góle, ktorý dá. Teší sa, aj keď skóruje jeho spoluhráč. Takže nie je to len o ňom. Je proste šťastný, že môže hrať hokej.“

Ovečkin v tejto sezóne strieľa tempom, ktorým by dosiahol 49 gólov. Ak sa mu ich podarí streliť 50, vyrovná rekord v počte sezón s 50 gólmi. Držia ho Gretzky a Mike Bossy, ktorým sa to podarilo deväťkrát.

Ak by Ovečkin v tejto sezóne strelil 49 gólov, ku ktorým má namierené, mal by ich na konte dohromady 779. Na prvé miesto by mu chýbalo 115.

„Iba jedna vec ho môže zastaviť - zranenia,“ povedal Jágr pre nhl.com vo februári. „Ale musela by to byť nejaká nehoda alebo niečo také, pretože je silný a fit, nezraní sa, ak mu niekto dá bodyček.“

Ak bude zdravý, bude hrať do konca kontraktu a NHL sa nebude prerušovať, k dispozícii by mal mať ešte 353 zápasov. Akým tempom teda musí dávať góly?

Počas zvyšných štyroch rokov kontraktu by musel strieľať priemerne 29 gólov na sezónu. To uňho vôbec nie je nereálne. Ovečkin vyhral deväťkrát Maurice „Rocket“ Richard Trophy pre najlepšieho strelca súťaže.

Ak by spomalil a dával gól každý druhý zápas, na prvé miesto by sa dostal o 260 zápasov, teda niekedy v sezóne 2024/25. Pod hranicu 0,5 gólu na zápas sa dostal len trikrát počas sedemnástich sezón.

Počas svojej kariéry strieľa priemerne 0,61 gólu na zápas. Ak by pokračoval týmto tempom, Gretzkého zápis by vyrovnal o 214 zápasov, teda o niečo viac ako dva a pol sezóny.

Najhoršie bol na tom počas sezóny 2016/17. Vtedy dával 0,4 gólu na stretnutie. Pri takomto tempe by potreboval 325 zápasov. To sú takmer štyri plné sezóny, stále by to teda mal stihnúť.

Ak by sa však jeho forma začala zhoršovať, čo je s pribúdajúcim vekom reálne, momentálny kontrakt by mu nepostačoval. Ak odohrá ešte 353 stretnutí, musí na prekonanie Gretzkého strieľať 0,37 gólu na zápas.

Všetko zatiaľ nasvedčuje tomu, čo si myslí Jágr. Ak Alexander Ovečkin bude hrať ako v tejto sezóne, rekord by mal prekonať a bude si môcť dovoliť aj mierne spomaliť.