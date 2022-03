Tréner Washingtonu Capitals: Ovečkin neprežíva ľahké obdobie

Ovečkin sa k rusko-ukrajinskému konfliktu vyjadril nasledovne: "Je to hrozná situácia. Mám v Rusku rodinu a prežívam desivé chvíle. Ale nemôžem s tým nič urobiť. Len dúfam, že to čo najskôr skončí a všetko bude v poriadku. Prosím, ukončite vojnu. Nezáleží na tom, kto je do nej zapojený - Rusko, Ukrajina, či iné krajiny, mali by sme žiť v mieri."