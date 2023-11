Slovensko na MS 20 s veľkou posilou. Účasť potvrdil Adam Sýkora

HARTFORD. Slovenský hokejový útočník Adam Sýkora by sa mal zúčastniť na najbližších MS do 20 rokov v hokeji. Potvrdil to v rozhovore pre tvnoviny.sk.

"Áno, je už takmer isté, že sa šampionátu zúčastním," vyjadril sa.

"Minulý týždeň bol za mnou v USA môj otec, ktorý sa ako zamestnanec Slovenského zväzu ľadového hokeja informoval o mojej situácii u asistenta generálneho manažéra New Yorku Rangers Ryana Martina, ktorý je zároveň generálnym manažérom Hartfordu. Ten otcovi povedal, že s tým nebude žiadny problém."