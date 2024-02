Ružička má za sebou premiéru v drese Arizony, obranca Vegas odohral 1000. zápas v NHL

NEW YORK. Hokejisti New Jersey triumfovali v noci na utorok v NHL nad Seattlom 3:1 a zlomili tak nepriaznivú sériu.

"Viedli sme o gól, mali sme o jednu strelu viac. Nie je to tak, že by sme stratili vedenie, ale mali sme niekoľko šancí na to, aby sme súperovi odskočili o viac gólov. No nedokázali sme to," poznamenal tréner Arizony Andre Tourigny.

Jeho zverenci výborne bránili presilovky domácich, hráči Philadelphie hrali v početnej výhode sedemkrát, no nepresadili sa.

"Nehrali sme svoj najlepší hokej, ale našli sme cestu ako zvíťaziť a to je skvelé," poznamenal Scott Laughton, ktorí sa na triumfe podieľal gólom a asistenciou.

VIDEO: Zostrih zápasu Arizona - Philadelphia