Gajan má potenciál vystreliť vysoko, tvrdí expert. Prirovnal ho k dvom hviezdam profiligy

BRATISLAVA. Slovenský hokejový brankár Adam Gajan sa v uplynulej sezóne dostal do povedomia odbornej verejnosti výkonmi v amerických súťažiach USHL a NAHL.

Zaujal aj na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov.

Podľa experta Daytona Reimera z portálu The Hockey Writers by mohlo zaznieť meno 19-ročného Popradčana v druhom či treťom kole tohtoročného draftu nováčikov do zámorskej NHL a možno aj skôr.

Prirovnal ho tiež k dvom hviezdam profiligy. Gajana vyhlásili za najlepšieho brankára ostatných MS hokejistov do 20 rokov.