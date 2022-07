Tour de France bola reklama na cyklistiku. Priniesla zábavu aj slzy

Pre mnohých bolo veľkým úspechom len prísť do cieľa v časovom limite.

1. Je to hra a zábava

Šport by nemal byť nudný. Mal by prinášať potešenie a pozitívne emócie. V minulosti sa Tour často premenila na nudnú, preteky nemali náboj, spád. Rýchlo bolo zjavné, kto zvíťazí. Dnes to neplatí. Okrem toho, pretekári ukázali vášeň a miestami priam detskú súťaživosť.

Tadej Pogačar neúnavne zrýchľoval a pokúšal sa uchmatnúť vo svoj prospech výhodu vo viacerých etapách. Nielen v horských.