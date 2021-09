V Čunove sa rozlúčili ďalšie legendy. Končia Škantárovci i Hochschornerovci

Bratranci Škantárovci sa v Čunove rozlúčili nečakane. "Asi pred dvomi dňami sme sa dozvedeli, že by sa s nami radi rozlúčili. Privítali sme to, sme radi, že sa to udialo pred domácim publikom. Chceli sme štartovať v zjazde, ale menšie zdravotné komplikácie nám to neumožnili," povedal Peter Škantár.

Mladší z dvojice Ladislav upresnil: "Po druhej operácii kolena som tušil, že to nebude dobré. Čakal som, ako dopadne rehabilitácia. S Peťom sme sa rozhodli, že to nebudeme siliť."

Obaja zostanú pri vode, ich práca v ŠCP im k tomu dáva veľa príležitostí. K budúcnosti slovenského vodného slalomu Peter uviedol: "Bude to asi trvať, kým ďalšia generácia bude dosahovať výsledky aké mali ´Hochšíci´, Kaliská, či my.

Sú tam talenty, ale treba na tom pracovať. V každom športe musí prísť k obmene. Možno to už nebude také dobré ako v minulosti, lebo ´Hochšíci´ a Martikán sú fenoméni, ale verím, že talenty, ktoré máme, sa ukážu v dobrom svetle."

Hochschornerovci sa lúčia s vodou definitívne, i keď mladší z bratskej dvojice Pavol s úsmevom uviedol: "Rozmýšľal som, že si kúpim kajak a že budem jazdiť pre zábavu.

Dúfam, že ma to veľmi nechytí a že ma nezoberú do reprezentácie, lebo už by som ten tlak asi nezvládol. Ale zo zábavy by som chcel chodiť jazdiť."

Peter bude jazdiť vodu s rodinou, do tohto športu zasvätil aj priateľku. "Ja nezanevriem na vodu, my sme si zvykli aj s priateľkou a jej rodinou chodiť na dovolenku raftovať. Zasvätil som ich do toho. Je to krásny šport v krásnej prírode, takže jazdiť budem už len pre radosť."