Má historické prvenstvo. Dukátová sa v Čunove rozlúčila s bohatou kariérou

Dukátová je majsterka sveta vo vodnom slalome z roku 2006 a historicky prvá majsterka sveta v kategórii C1 žien z roku 2010. Z MS má aj štyri striebra, na ME získala štyri tituly.

Z kontinentálneho šampionátu má aj šesť strieborných medailí a päť bronzových. Je aj celková víťazka Svetového pohára z rokov 2009, 2010, 2011 a 2013.

"Spätne si uvedomujem, že sa teším z toho, čo som dosiahla. Počas kariéry som sa nemala čas ani radovať. Teším sa, že som tri roky tomuto športu dominovala, že som bola svetová jednotka, že sme to posúvali do nových prvkov. Je to pekné zrekapitulovať si to teraz."