Šéf Detvy Ľupták sa musí krotiť. Dostal podmienku na šesť mesiacov

POPRAD/DETVA. Majiteľ extraligového klubu z Detvy Róbert Ľupták sledoval úvodný duel štvrťfinále Kaufland play off Tipos Extraligy proti Popradu priamo zo striedačky svojho tímu.

Počas sezóny Ľupták na striedačku svojho tímu nechodil. Trénerovi Bokrošovi nechal priestor na to, aby s tímom dosiahol historicky najlepšie umiestnenie v základnej časti.

"DK SZĽH žiadosti po preskúmaní vyhovela, keďže formálne podmienky na podmienečné odloženie boli splnené. Zároveň máme za to, že časť výkonu trestu, ktorý previnilec vykonal, splnila svoju sankčnú, výchovnú i preventívnu funkciu,“ uvádza sa v uznesení DK SZĽH, ktoré zverejnil oficiálny web SZĽH.

„Cez Poprad chceme prejsť ďalej. Šance sú otvorené. Play off je aj o šťastí a o tom, ako zachytajú brankári. Sme odhodlaní vyhrať,“ povedal Sýkora.

Hokejisti Detvy sa vo štvrtok pokúsia vyrovnať sériu. Podľa trénera Ernesta Bokroša ale budú musieť výrazne zlepšiť streleckú efektivitu.

„Pri rovnovážnej hre sme dali len jeden gól, a to je veľmi málo. Musíme byť produktívnejší, pretože náš súper je v ofenzíve veľmi silný. Urobíme maximum pre to, aby sme v druhom zápase uspeli. Ak sa to nepodarí, nič sa nedeje, pôjdeme domov,“ povedal Bokroš.