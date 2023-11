Československo sa dostalo na ME vo futbale iba trikrát. Vždy odišlo s medailou, vrcholom je titul

Kvalifikačné boje pozostávali z ôsmich štvorčlenných skupín, z ktorých sa do ďalšej fázy dostali iba víťazi. Osmička tímov potom bojovala o ME vo futbale vo štvrťfinálovom dvojzápase.

Po reštarte na druhý deň sa do vedenia síce dostali hostia, ale Čechoslovákov to nezabrzdilo. Prezentovali sa tvrdou hrou a veľkou bojovnosťou a po hlavičkách Nehodu a Dušana Galisa sa tešili z veľkého obratu.

Finálový turnaj sa uskutočnil v Juhoslávii v mestách Belehrad a Záhreb. Bolo to zatiaľ posledný raz, keď sa organizátor musel na ME vo futbale aj kvalifikovať.

Belehradské finále vstúpilo do dejín. Československo gólmi Jána Švehlíka a Karola Dobiaša viedlo 2:0, no v 28. minúte znížil Dieter Müller.

„Som rád, že po mne zostane niečo, čo vstúpilo do futbalovej histórie. Som na to veľmi hrdý. Priznám sa, že mi nikdy nenapadlo, že by sa práve moja penalta z finále ME mohla takto presláviť," povedal neskôr Panenka.

Bronz si vybojovali Holanďania, ktorí zdolali Juhosláviu 3:2 po predĺžení. Jediný raz v histórii sa tak všetky štyri zápasy ME vo futbale museli rozhodnúť až v predĺžení či po penaltách.