Čakal, že ho pochvália, prišla kritika. Majster Európy spomína na Hildu Múdru

Vtedy som si neuvedomoval, že to je trénerka olympijského šampióna, športovca 20. storočia, že je to pani trénerka s veľkým P a veľkým T, s veľkým H a veľkým M,“ povedal Jozef Beständig.

Pohľad trénerky šampióna

„Stretnúť sa s niekým formátu Hildy Múdrej, dostať od nej dobre mienenú ʻkefuʼ, to je vlastne poklona. Vážim si, že vôbec mala chuť mi povedať, čo si o mne myslí. Som vďačný za túto spomienku,“ zdôraznil Verner.

Neskôr si uvedomil, že ako mladý pretekár vnímal vtedy svoj výkon úplne inak, ako pani Múdra.

„Ona mala pohľad trénerky olympijského víťaza, a to je diametrálne iné, ako pohľad korčuliara. Nezohľadňovala to, že sú to preteky na začiatku sezóny a podarilo sa to a to.

Ona videla všetky tie veci, ktoré pretekárovi bránia v tom, aby bol najlepší, čo mu chýba a na čom by mal začať ihneď pracovať,“ vysvetľoval desaťnásobný majster Česka a trojnásobný medailista z kontinentálneho šampionátu.