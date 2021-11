Prahne po zápase so Cyborg. Harrison: Chcem byť najlepšou na svete

„Má pravdu, chcem proti nej nastúpiť. Som mladá a hladná po výzvach. Je pravda, že je priekopníčkou v ženskom MMA, jediným problémom je však to, že som tu ja. Šliapem jej na päty, idem si po ňu.

Možno so mnou zápasiť nepotrebuje, alebo to ani nechce. Asi preto to hovorí. Je to v poriadku, pôjdem po nej so všetkým, čo mám, pretože vážne chcem byť najlepšia. Chcem byť najlepšia žena v histórii, tak to skrátka je,“ neskrývala ambiciózne plány Harrison.

Bellator, UFC alebo PFL?

Veľkou otázkou, ktorú už zanedlho čaká olympíjsku šampiónku je podpis novej zmluvy. Možnosť odchodu do významných organizácií akými sú UFC či Bellator ale podľa Harrison závisí od porady s jej trénerským tímom.