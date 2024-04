Manchester City



Zverenci Pepa Guardiolu tento rok opäť útočia na tri trofeje. v Premier league sú na prvom mieste a na druhý Arsenal a tretí Liverpool majú náskok 2 body. Majú to teda vo vlastných rukách. Budú hrať semifinále FA Cupu a dnes budú hrať odvetu štvrťfinále Ligy majstrov proti Realu Madrid.



Real Madrid



Hostia z Madridu sa na dnešný zápas naladili víťazstvom. Mallorcu zdolali na jej ihrisku tesne 1:0. Prvý zápas so City skončil divokou remízou 3:3. Bol to naozaj vynikajúci zápas. V dnešnej odvete je teda úplne všetko otvorené. V La lige je Real jasným lídrom. Pred druhou Barcelonou má náskok 8 bodov.