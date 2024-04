Anglicko po rokoch bez tímu v semifinále. Obhajca titulu končí po penaltovej dráme

Liga majstrov - odveta štvrťfinále

V 27. minúte to opäť skúšal de Bruyne, ani teraz však na Lunina nevyzrel. "Citizens" zatlačili, no v prvom polčase obrana Realu odolala.

Jeho prvý pokus Ederson vyrazil, ale následnú dorážku už nie - 0:1. Vyrovnať mohol de Bruyne, ale Lunina neprekonal a po ňom Haaland hlavičkoval iba do brvna.

II.polčas:

Obraz hry sa nezmenil ani v druhom dejstve. Hostia hrali v hlbokom bloku a dlho držali postupový výsledok vo svojich rukách.

V 76. minúte to však už neplatilo. Striedajúci Doku prenikol do pokutového územia, lopta sa po jeho centri odrazila od Rüdigera k de Bruynemu a ten ju upratal zblízka do brány - 1:1.

Vzápätí mal belgický stredopoliar na nohe tutovku, ale vnútri šestnástky prekopol bránu.